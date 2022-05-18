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1 час назад

ЕК представит план по отказу от российских газа и нефти к 2027 году

Лера Букина

Европейская комиссия намерена в ближайшее время представить план по отказу от российского газа, нефти и других энергоносителей к 2027 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕК.

ЕК представит план по отказу от российских газа и нефти к 2027 году
Фото: ReutersReuters

Агентство подчеркивает, что в план войдет трехэтапный отказ от поставок энергоносителей из России, увеличение объемов закупок у других экспортеров газа и нефти, развитие возобновляемых источников электроэнергии, а также масштабная программа экономии.

Реализация плана обойдется в €210 млрд. Среди потенциальных экспортеров газа для Европы - Египет, Израиль и Нигерия. План также предполагает стремление к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергопотреблении до 45%.

Ранее обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда заявил, что в случае снижения поставок российского газа в Европу Россия попробует взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС. Вывод был сделан после того, как Москва выразила заинтересованность в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода «Нигерия — Марокко». Проект представляет собой часть европейских планов по снижению зависимости от голубого топлива из России за счет поставок из ряда стран. Речь идет о Египте, Израиле, Сенегале, Анголе и Нигерии, указал Абдель Хаким ар-Рувейда.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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