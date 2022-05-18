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56 минут назад

Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков

Лера Букина

Немецкий Deutsche Bank больше не будет работать с рядом крупных российских банков. Он закрыл им корреспондентские счета, сообщает РБК.

Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков
Фото: ReutersReuters

Источники отмечают, что немецкий банк закрыл счета ряда финансовых организаций из России еще в марте. При этом их названия не приводятся.

По словам одного из источников, согласно уведомлению, счета должны были быть закрыты 8 апреля, однако работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля.

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — указано в статье.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы заблокировать возможность России проводить выплаты по облигациям по окончании срока генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части госдолга. 25 мая истекает срок действий лицензии. Источники агентства подчеркивают, что администрация приняла решение не продлевать лицензию, чтобы сохранить финансовое давление на Москву.

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