Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков

Немецкий Deutsche Bank больше не будет работать с рядом крупных российских банков. Он закрыл им корреспондентские счета, сообщает РБК.
Источники отмечают, что немецкий банк закрыл счета ряда финансовых организаций из России еще в марте. При этом их названия не приводятся.
По словам одного из источников, согласно уведомлению, счета должны были быть закрыты 8 апреля, однако работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля.
«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — указано в статье.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы заблокировать возможность России проводить выплаты по облигациям по окончании срока генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части госдолга. 25 мая истекает срок действий лицензии. Источники агентства подчеркивают, что администрация приняла решение не продлевать лицензию, чтобы сохранить финансовое давление на Москву.