Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков

Немецкий Deutsche Bank больше не будет работать с рядом крупных российских банков. Он закрыл им корреспондентские счета, сообщает РБК.

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Источники отмечают, что немецкий банк закрыл счета ряда финансовых организаций из России еще в марте. При этом их названия не приводятся.

По словам одного из источников, согласно уведомлению, счета должны были быть закрыты 8 апреля, однако работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля.

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — указано в статье.