Силуанов заявил об адаптации экономике страны к санкциям

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что первый шок от введенных санкций для российской экономики пройден. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание», передает ТАСС.
«Да, у нас будет падение экономики. Конечно, экономика не может не отреагировать на все эти ограничения. Но это будет не так жестко, как если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки. Первый шок, мы считаем, прошел. Хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся», - подчеркнул он.
По его словам, российская экономика не собирается закрываться и изолироваться. Силуанов указал на то, что благодаря разумной финансовой и бюджетной политике Россия выдержит самые жесткие рестрикции, с которыми столкнется.
Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Украина и Микронезия приняли решение разорвать с Россией дипломатические отношения. Рестрикции коснулись резервов ЦБ, банков и госкорпораций, а также миллиардеров, военных и чиновников. В частности, под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.
Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. Согласно подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ретейл пришлось 160 компаний.