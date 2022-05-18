Силуанов заявил об адаптации экономике страны к санкциям

«Да, у нас будет падение экономики. Конечно, экономика не может не отреагировать на все эти ограничения. Но это будет не так жестко, как если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки. Первый шок, мы считаем, прошел. Хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся», - подчеркнул он.