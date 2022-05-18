Песков назвал последствия ввода пошлин на российскую нефть

Решение Запада ввести пошлину на российскую нефть повлекло бы за собой поиск покупателями альтернативных источников и ее подражание. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это вопрос экономической целесообразности, покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители Министерства финансов США намерены предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Это позволит сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья, считает американская сторона.