Песков назвал последствия ввода пошлин на российскую нефть

Решение Запада ввести пошлину на российскую нефть повлекло бы за собой поиск покупателями альтернативных источников и ее подражание. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это вопрос экономической целесообразности, покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — подчеркнул он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что представители Министерства финансов США намерены предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Это позволит сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья, считает американская сторона.
16 мая главы МИД стран Евросоюза не смогли разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий.