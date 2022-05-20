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39 минут назад

Поставки российской нефти в Китай резко сократились

Lenta.ruиещё 3

В период с января по апрель 2022 года поставки российской нефти в Китай сократились на 7,4 процента в годовом исчислении, до 25,6 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Поставки российской нефти в Китай резко сократились
Фото: ReutersReuters

При этом резкое падение в натуральном выражении компенсировано куда более значительным ростом в денежном. За четыре месяца доходы России от этих поставок выросли на 40 процентов, до 17,11 миллиарда долларов.

В списке китайских импортеров Россия находится на втором месте, уступая только Саудовской Аравии (30,39 миллиона тонн, 20,85 миллиарда), поставки из которой продолжают расти. Далее идут Ирак (18,4 миллиона тонн, 12,2 миллиарда), Оман (14,98 миллиона тонн за 9,91 миллиарда долларов) и Кувейт (12,41 миллиона тонн, 8,53 миллиарда долларов).

В апреле экспорт российской нефти в китайском направлении вырос на четыре процента по сравнению с мартом по объему и на 59 процентов — по стоимости, до 4,79 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Китай ведет переговоры с Россией для увеличения поставок нефти, чтобы пополнить свой стратегический резерв. Для российских компаний это соглашение стало бы хорошей поддержкой, поскольку, по данным ОПЕК, добыча нефти и конденсата в России снизилась в апреле почти на миллион баррелей в сутки — до 10,29 миллиона баррелей в сутки.

Экономика,ОПЕК,
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