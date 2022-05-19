Без газа, но с солнечными батареями: новая энергетическая стратегия ЕС

Брюссель официально объявил, что он начинает масштабную модернизацию европейской энергетической системы. Там намерены увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году. На модернизацию планируется потратить 300 млрд евро. Насколько план реален и каковы шансы ЕС уложиться в заявленные сроки?

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План, обнародованный 18 мая, получил название RepowerEU, что можно очень приблизительно перевести как «новая энергия для Евросоюза». В настоящее время 45% потребляемого на континенте газа поступает из России. В абсолютных цифрах это 155 млрд кубометров. К 2030 году предполагается сократить объем потребления ископаемого топлива именно на эту цифру. Пока что утверждается, что в течение этого года может быть проведено почти две трети этого сокращения.

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Если идея полного отказа от российского газа в принципе реализуема, поставленные временные рамки выглядят менее правдоподобными, считает независимый аналитик Дмитрий Лютягин:

Дмитрий Лютягин, независимый аналитик: «Альтернатива российскому газу — это только сжиженный природный газ из Катара, из Соединенных Штатов, из Австралии, с учетом возможности расширить мощности производства процентов 5-10% от объемов, которые они там производили. Из-за разгара пандемии в азиатском регионе там в меньшей степени потребляют сжиженный природный газ, это, наверное, 15% от российского газа, который поставляется. Если же мы говорим про среднесрочный горизонт планирования потребления газа в Европе и поиск альтернативных источников этого газа, здесь мы сталкиваемся с проблемой того, что этим производителям придется осуществлять инвестиции в расширение своих мощностей. И самой Европе придется добавлять инвестиции и осуществлять проекты, связанные с регазификацией».

Дмитрий Лютягин считает, что Европе снизить зависимость от российского газа наполовину удастся в срок до четырех лет. Если же говорить о трубопроводных проектах, которые позволят доставлять в Европу газ из Африки и Средней Азии и полностью отказаться от российского газа, то на это потребуются еще более значимые инвестиции и еще более долгий срок на их реализацию.

Другая мера, которую объявил Брюссель, — это снижение энергопотребления к 2030 году на 13% по сравнению с нынешней целью в 9%. То есть строительные нормы, касающиеся теплоизоляции новых жилищ, которые в ЕС и так достаточно жесткие, будут ужесточены еще больше. Кроме того, за это же время планируется увеличить долю возобновляемой энергии в европейском энергобалансе с 40% до 45%. Для достижения этой цели ЕС собирается удвоить долю крыш зданий, облицованных солнечными батареями, а главное — упростить процедуры строительства ветряных электростанций. Если это удастся, в результате со временем выиграет и Россия, уверен председатель российской Ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов:

Игорь Брызгунов, председатель российской Ассоциации ветроиндустрии: «Поскольку территория, на которой строятся ветропарки, как правило, большая, а Европа очень плотно заселена и у каждого участка земли есть свой владелец, то, наверное, упрощение процедур — это разрешительная система от органов власти, регуляторов. Есть определенные технологические требования. Если Европа еще дальше хочет ее упростить, то, конечно, это с точки зрения развития возобновляемой энергетики можно только приветствовать. Нам в плюс, поскольку мы тоже сможем в дальнейшем применять те технические решения, которые будут результатом развития отрасли вследствие упрощения разрешительных процедур».