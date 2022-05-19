В России нашли способ снизить цены на стройматериалы

Власти РФ прорабатывают меры для того, чтобы снизить цены на перевозку строительных грузов. В частности, речь идет о фиксации железнодорожных тарифов для производителей стройматериалов, а также бронировании определенного процента вагонов для их нужд, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в операторских компаниях и представителя вице-премьера Марата Хуснуллина.

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По словам одного из источников, инициатор мер – Минстрой. Отмечается, что данная инициатива отражена в обновленном варианте Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года, которую готовит ведомство.

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Представитель Хуснуллина отметил, что документ еще не представили в правительство.

«Цель мер, по словам представителя вице-премьера, – сдержать рост цен на стройматериалы, в том числе для больших строек. Он добавил, что правительство поручило ведомствам «на постоянной основе» проводить мониторинг ставок на предоставление вагонов, выявлять факты и причины их роста, прорабатывать предложения по снижению и регулированию стоимости аренды, возможные меры поддержки лизинговых компаний», — указывает газета.

Правительство готовит ряд мер для сдерживания роста ставок, указал представитель Хуснуллина. Они позволят «регулировать этот процесс». Нововведения направлены также на обеспечение контроля ФАС за ценовой политикой производителей комплектующих вагонов и на формирование отдельного парка для перевозок строительных грузов.

Операторы негативно восприняли инициативу по фиксации тарифов. Один из источников на рынке и вовсе заявил, что инициатива по регулированию цен является «негативным прецедентом». Другой источник подчеркнул, что деятельность компании «относится к высококонкурентному сектору» транспорта и «характеризуется значительной финансовой нагрузкой», а вложения операторов в вагоны оцениваются более чем в два триллиона рублей.