Российские власти высказались о судьбе «Северного потока-2»

В ближайшее время «Северный поток-2» вряд ли будет запущен из-за политических причин, так высказался о судьбе проекта зампредседателя правительства России Александр Новак, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Новак подчеркнул, что у Европы есть необходимость в проекте, газопровод будет востребован. Он добавил, что Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа. Если это случится, то произойдет перераспределение российского сырья на другие направления. Также власти считают, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас.

Проект газопровода «Северный поток-2» «фактически умер» после начала российской спецоперации на Украине, сказала в начале мая официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн. Реализацию СП-2 приостановили после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.