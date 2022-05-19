На российский рынок могут вернуться монополии

На российском рынке вновь ожидается возникновение монополий. Правительство РФ идет на этот риск ради сохранения рабочих мест в компаниях, принадлежавших зарубежным собственникам. Об этом заявили опрошенные URA.RU эксперты.

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Таким образом они прокомментировали решение штаба по борьбе с санкциями во главе с премьером Михаилом Мишустиным упростить покупку активов иностранных компаний и разрешить торговым сетям увеличить свою долю на рынке.

Фактически, кабмин дал разрешение на монополизацию, но это решение может помочь компаниям и их сотрудникам, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Кризис, который породили западные санкции, достаточно силен, и надо готовиться к тому, что какие-то компании уйдут с рынка, какие-то придется спасать. Все действия правительства так или иначе направлены на сохранение торговых точек, торгового объема и рабочих мест. В такой ситуации трудно будет малому и среднему бизнесу. Возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки, чтобы уравновесить рынок», — указал эксперт.

18 мая прошло заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Мишустин заявил, что в перечень первоочередных мер по поддержке экономики в условиях санкций вошли еще 14 позиций. Большинство из этих мер «направлены на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении ниш на товарных рынках, возникающих из-за ухода недобросовестных партнеров».

Власти упростили согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок стоимостью до двух миллиардов рублей. Это касается приобретения акций, долей, имущества и прав на коммерческие организации, указал Мишустин.