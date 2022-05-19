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52 минуты назад

Раскрыта сумма арестованных на Украине российских активов

Лера Букина

Украинские власти арестовали активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Вести».

Раскрыта сумма арестованных на Украине российских активов
Фото: ReutersReuters

По словам директора украинского Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, данные активы не должны работать на «страну-агрессора», они должны находиться в собственности у Киева и приносить пользу стране.

Он подчеркнул, что наложение ареста на российские и белорусские активы было обеспечено экономическим бюро. Речь идет о 100% корпоративных правах и активах горно-обогатительного комбината, осуществляющего добычу титаносодержащего сырья, а также о 17 800 вагонах стоимостью порядка $507,7 млн.

Кроме того, власти Украины арестовали спецтехнику на сумму около $7,4 млн и активы одного из финансовых учреждений на $419,7 млн.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева решила арестовать корпоративные счета импортера белорусской техники «МАЗ», а также конфисковала партию грузовых автомобилей.

Экономика,Вадим Мельник,
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