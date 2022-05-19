Херсонская область утвердила бюджет региона в рублях

«Уже утвержден бюджет. Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даем. Но, тем не менее, бюджет уже утвержден в рублях. В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий», - подчеркнул он.