Херсонская область утвердила бюджет региона в рублях

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об утверждении нового бюджета региона в рублях. Соответствующее заявление было сделано на встрече с представителями муниципалитетов области, передает РИА Новости.
«Уже утвержден бюджет. Бюджет только расходный. Доходной части мы пока не даем. Но, тем не менее, бюджет уже утвержден в рублях. В нем учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов власти, затраты на оплату социальных направлений, выплату пенсий», - подчеркнул он.
Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.