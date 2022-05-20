Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров

Япония с 20 мая запрещает экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров. В перечень попали в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение правительства страны.

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К ввозу на территорию России также запрещается оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Ограничения также распространяются на экспорт атомно-силовых микроскопов, оборудования для производства органических светодиодов и микроэлектромеханических схем, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн, станков по металлообработке с цифровым программным управлением и детали к ним, и другого оборудования.

Решение ввести такой запрет Министерство экономики, торговли и промышленности Японии анонсировало 13 мая.