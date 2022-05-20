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1 час назад

Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров

Lenta.ru

Япония с 20 мая запрещает экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров. В перечень попали в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение правительства страны.

Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров
Фото: ReutersReuters

К ввозу на территорию России также запрещается оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Ограничения также распространяются на экспорт атомно-силовых микроскопов, оборудования для производства органических светодиодов и микроэлектромеханических схем, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн, станков по металлообработке с цифровым программным управлением и детали к ним, и другого оборудования.

Решение ввести такой запрет Министерство экономики, торговли и промышленности Японии анонсировало 13 мая.

Ранее Япония ввела новые санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. В санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний.

Экономика,Михаил Мишустин,Рашид Нургалиев,Совет безопасности РФ,
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