Западные СМИ предсказали экономике Германии "зловещий кризис"

Обострение ситуации вокруг Украины стало шоком для экономики Германии и вылилось в экзистенциальный кризис, сообщает Handelsblatt.

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Издание пишет об исследовании Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором приняли участие 25 тысяч компаний. Как оказалось, на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и только 19% рассчитывают на положительные изменения.

«Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году», — сообщил генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат ФРГ Мартин Ванслебен.

Handelsblatt отмечает, что последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который затянется на годы, а экономический спад может быть особенно «зловещим».

Напомним, около трети компаний Германии ожидают ухудшения финансового положения в связи с событиями на Украине. Согласно опросу, треть компаний ожидает снижение капитала в течение следующих 12 месяцев. Отмечается, что участие в опросе приняли 25 тысяч компаний страны.