Аналитик предсказал курс рубля после снятия валютных ограничений

«Значительного ослабления рубля ждать не стоит <…> Серьезными они [изменения] будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу. Это может произойти <…> например, за счет сокращения физического объема продажи нефти и газа, которые приносят отечественным компаниям основную часть выручки», — рассказал Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм».