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40 минут назад

Экономист спрогнозировал резкий скачок инфляции в США

Lenta.ru

Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал резкий скачок инфляции в США.

Экономист спрогнозировал резкий скачок инфляции в США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, с момента начала пандемии коронавирусной инфекции цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Экономист отметил, что это объяснялось сломом прежних логистических и торговых цепочек, а текущий год добавил США и Европе турбулентности на сырьевых рынках.

Лосев подчеркнул, что сложившаяся экономическая конъюнктура в мире и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют стало испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара как мировой валюты.

По его словам, Федрезерв не свободен в выборе способов поддержания экономики государства и устойчивости доллара путем увеличения ставок, в связи с этим ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.

Лосев подчеркнул, что за этим традиционно следует раздача «вертолетных денег» населению, что в результате еще сильнее разгоняет темп роста цен.

Экономика,Финансовый университет,ФРС,
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