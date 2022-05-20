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1 час назад

У России появился способ заработать вопреки санкциям миллиарды долларов

Елена Прошина

В случае, если Европейский Союз сократит импорт газа из России, цены на него вырастут, и Москва получит рекордные доходы. Тем более, что ЕС пока не принял шестой пакет ограничительных мер, который касается запрета газа, хотя страны ЕС много говорят об этом, пишет французское издание Echos.

У России появился способ заработать вопреки санкциям миллиарды долларов
Фото: ТАССТАСС

«Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, „двадцать семь“ [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день „Газпрому“ — этого достаточно, чтобы покрыть оборонный бюджет России. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в сложную ситуацию, в которой Путин оказался большим победителем», — говорится в статье.

Отмечается, что благодаря резкому росту цен на газ Москва должна получить рекордные 100 миллиардов долларов США газовых доходов от Евросоюза по итогам 2022 года. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья, на котором зарабатывают российские власти, подчеркивает Echos.

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Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в среду о планах сократить потребление энергии в Евросоюзе с целью снизить зависимость от российских энергоресурсов.

«Энергосбережение — это простейший способ преодолеть энергетический кризис», — отметила глава Еврокомиссии.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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