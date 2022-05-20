В этом году на фоне резкого подорожания газа Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки голубого топлива в Европу. Об этом обозреватель Винсент Колен со ссылкой на данные аналитиков Citi написал в своей статье для французской газеты Echos.

По его словам, невзирая на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», страны — члены Евросоюза ежедневно отправляют «Газпрому» $200 млн.

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — заявил автор публикации.

Он также считает, что Москва выиграла первый раунд «энергетической битвы», так как, если ЕС даже будет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. По мнению обозревателя, «угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий», европейцы оказались «в ловушке», а РФ «одерживает верх в этой ситуации».

Колен добавил, что сверхприбыли «Газпрома» полностью окупили затраты на газопровод «Северный поток — 2».

Около половины из 54 компаний - клиентов "Газпром экспорта" уже открыли рублевые счета для оплаты поставок российского газа. Окончательный список покупателей, перешедших на оплату газа в рублях, станет известен в ближайшие дни, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас около 54 компаний, которые имеют договора с "Газпром экспортом", есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыла в нашем уполномоченной банке (Газпромбанк - прим. ТАСС) специальные счета валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях", - сказал Новак в ходе выступления на марафоне "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

По словам вице-премьера, окончательный список покупателей, которые согласились оплатить газ в рублях, и тех кто отказался от оплаты, станет известен уже в ближайшие дни.

"Есть определенные даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата за поставленный газ. Это механизм, во времени растянутый - например, поставки за апрель, по ним оплата окончательно происходит в мае", - пояснил он.

Новак назвал вынужденной мерой введение оплаты за газ в рублях, это необходимо для сохранения экспортной выручки.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что оплачивать поставки российского природного газа в рублях «ненормально» и компании на территории Европы должны расплачиваться за топливо из России исключительно в евро. Об этом Тиммерманс сказал журналистам телерадиовещательной компании Эстонии ERR.

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — сказал вице-президент ЕК, находясь с визитом в Эстонии.

Тиммерманс отметил, что в последнее время несколько крупных европейских газовых предприятий согласились на условия Москвы по части оплаты поставок топлива в рублях.

Вице-президент ЕК добавил, что Банк России находится под санкциями, а власти страны пытаются удержать его на плаву иностранной валютой. Однако это не разрешено санкциями.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение об оплате газа в рублях. По его словам, в мире сейчас происходит безумство санкционных увлечений.

США и из союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию каких-либо доходов от экспорта нефти и газа. Об этом в эфире телеканала CNN заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток — 2», мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», — добавил он.

По словам представителя Белого дома, для реализации этих мер потребуется время.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Надежд в текущих условиях на запуск проекта «Северный поток – 2» нет, но его инфраструктура готова и какое-то время будет находиться в рабочем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии», – отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода, передает ТАСС.

По словам Пескова, страны Европы будут нуждаться в проекте «Северного потока – 2», что бы ни говорили. Он отметил, что «инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря».

«Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила», – отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода.

Напомним, процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года. В Германии же заявили, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине.

Еврокомиссия (ЕК) предлагает Евросоюзу двигаться в сторону чистой энергетики под лозунгом снижения зависимости от импорта нефти и газа из России. Фактически "грязными" ресурсами теперь в Европе считают только добываемые в нашей стране.

На сайте ЕК опубликован план действий REPowerEU. "Новые реалии геополитики и энергетического рынка требуют от нас резко ускорить переход к чистой энергии и повысить независимость Европы от ненадежных поставщиков ресурсов и нестабильного ископаемого топлива", - говорится в документе. По мнению его авторов, для выполнения плана до 2030 года потребуется 300 млрд евро.

Уже эта сумма вызывает множество вопросов. Ежегодно, по расчетам самой ЕК, компании Евросоюза тратят на энергоресурсы из России более 100 млрд евро. А теперь получается, что энергопереход обойдется странам ЕС в три раза дешевле, чем продолжение покупок сырья в нашей стране. Тогда почему его не сделали раньше? Единственным объяснением может быть, что новая европейская энергия окажется в разы дороже той, что производилась за счет российских ресурсов. Но об этом в документе ничего не говорится.

Ранее группа компаний Breakthrough Energy, основанная Биллом Гейтсом, подсчитала, что для отказа от нефти и газа из России до 2030 года ЕС нужно будет инвестировать только в зеленые технологии 800 млрд евро. И многие эксперты считают эту оценку также заниженной. А в плане ЕК речь идет не только о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

В нем декларируются три основных направления работы - экономим, сокращаем выбросы и совместно закупаем газ. Первый пункт понятнее всего. ЕК предлагает сокращать потребление энергии. Например, снизить использование кондиционеров и нагревательных приборов, рационально использовать бытовую технику, отказаться от ежедневных поездок на личном автомобиле, больше пользоваться общественным транспортом, и даже присутствует совет "выключать за собой свет".

Есть и более серьезные предложения. Поставлена цель - повысить энергоэффективность с 9 до 13% жилых и промышленных зданий. Но нет конкретики, каким образом этот показатель будет достигнут. Также планируется увеличить использование тепловых насосов - устройства для автономного обеспечения жилых домов теплом и горячей водой с очень низким потреблением энергии.

Вторым пунктом идет увеличение доли генерации электричества на ВИЭ с сегодняшних 40% до 45% в 2030 году, а также переход промышленности и транспорта с ископаемых источников на чистую энергию. Достичь этого показателя возможно, но чего стоит ветровая и солнечная энергетика в смысле надежности электроснабжения, весь мир увидел в 2021 году, когда сначала она отказала из-за холодов, а потом в Европе пропал ветер. А это означает, что придется сохранять на случай проблем с климатом резервные мощности на ископаемых источниках энергии и для них закупать сырье.

Кроме этого, только за год цены на редкоземельные металлы, используемые в ВИЭ, электротранспорте и для аккумулирования энергии, выросли в разы. Литий подорожал на 400%, кобальт - на 71%, а никель - на 51%. Причем добываются эти металлы совсем не в Европе, которая в результате перехода на ВИЭ может оказаться в зависимости, только не от России, а от Китая, Австралии, Конго, Чили, Боливии и других не всегда дружественных Западу стран.

Рост спроса на эти металлы и рост цен на них сохранится как минимум до 2030 года, поскольку в этот период должны быть заложены основы новой энергетической и транспортной инфраструктуры, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. При этом динамика добычи может отставать от спроса, что заметно притормозит темпы перехода на новую энергетику. Поэтому периодически возможны периоды дефицита с резким подъемом цен и последующими откатами, отмечает эксперт.

Еврокомиссия оценила ежегодные затраты компаний Евросоюза на покупку энергоресурсов в России в 100 млрд евро

Ну и наконец, третьим пунктом в плане ЕК идет диверсификация поставок и совместные закупки газа. Здесь главная проблема, как уже неоднократно отмечалось, в том, что заменить российский газ нечем. Даже в еще не согласованных проектах мощность новых газопроводов из других стран в Европу не превысит 30 млрд кубометров. Мировые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) растут, но также не теми темпами. В 2021 году, несмотря на газовый бум, они выросли только на 10 млрд кубометров. И главными потребителями СПГ остались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - 379 млрд кубометров. В Европу было отправлено 104 млрд кубометров, причем из них 18 млрд пришлось на российский СПГ. Для сравнения, все поставки трубопроводного газа из России на Запад с учетом Турции составили 183 млрд кубометров.

В отношении совместных закупок газа странам Европы придется долго договариваться. Не у всех из них есть доступ к газопроводам, не везде есть принимающие СПГ терминалы. Многие связаны с "Газпромом" долгосрочными договорами.