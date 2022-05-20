Вице-президент ЕК возмутился оплатой российского газа в рублях

Платить за российский природный газ в рублях «ненормально». Об этом заявил находящийся с визитом в Эстонии вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс порталу эстонского телерадиовещания ERR, передает РИА Новости.

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По его словам, европейским компаниям следует оплачивать его исключительно в евро.

Как подчеркнул Тиммерманс, на днях стало известно о том, что некоторые крупные европейские газовые компании открыли счета в «Газпромбанке», через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», - отметил вице-президент Европейской комиссии.

Власти России намерены прекратить поставки потребителям из «недружественных» стран, которые отказались производить платежи в рублях. Контрагенты «Газпрома» могут продолжить оплату в евро или долларах, которые Газпромбанк конвертирует в рубли и отправляет на счета «Газпрома».