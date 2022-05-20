В ЦБ отметили быструю адаптацию экономики РФ к новым условиям

Российская экономика достаточно быстро адаптируется к меняющимся условиям, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, вступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. При этом он отметил, что цели и принципы политики Банка России в текущих условиях не меняются.
"На протяжении апреля, в мае мы уже провели опрос. И мы видим, что с каждым опросом ситуация несколько улучшается. Мы спрашиваем компании по разным проблемным аспектам, в том числе по поставкам, с какими проблемами они столкнулись, по спросу, по вопросам занятости и так далее. И мы видим, что, начиная с апреля, баланс ответов по всем этим позициям плавно улучшается. Это говорит нам о том, что российская экономика начала пока достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям", - сказал он.
Тремасов указал, что цели и принципы политики Банка России в текущих условиях не меняются.
"Несмотря на все те тектонические сдвиги, которые происходят в нашей экономике, цели и принципы денежно-кредитной политики не меняются. Ценовая стабильность остается безусловным приоритетом, инфляция вблизи 4% - целевым ориентиром", - сказал он.
ЦБ ожидает падение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%, в 2023 году - 0-3%, а в 2024 году ВВП РФ перейдет к восстановительному росту на 2,5-3,5%.