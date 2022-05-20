В ЦБ отметили быструю адаптацию экономики РФ к новым условиям

"На протяжении апреля, в мае мы уже провели опрос. И мы видим, что с каждым опросом ситуация несколько улучшается. Мы спрашиваем компании по разным проблемным аспектам, в том числе по поставкам, с какими проблемами они столкнулись, по спросу, по вопросам занятости и так далее. И мы видим, что, начиная с апреля, баланс ответов по всем этим позициям плавно улучшается. Это говорит нам о том, что российская экономика начала пока достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям", - сказал он.