Россия не будет никому бесплатно поставлять газ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в беседе с журналистами, комментируя заявление финской компании Gasum о том, что она не будет выполнять требование об оплате рублями и ожидает прекращения поставок газа в ближайшие дни.

"Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет", - сказал Песков.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Москва откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Финская государственная энергетическая компания Gasum отказалась выполнять требования «Газпрома» об оплате природного газа в рублях. Gasum решила обратиться в арбитраж из-за нарушения контракта со стороны российского холдинга, сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что между сторонами есть и другие разногласия, с которыми должен помочь разобраться суд.

Существует большой риск того, что поставки газа из России полностью прекратятся, предупредили представители финской госкомпании. В Gasum готовятся к такому развитию событий и продумывают различные выходы из этой ситуации вместе с властями страны и своими клиентами.

«В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector. Однако ограничения пропускной способности могут сделать это сложной задачей», — сообщили в компании.

27 апреля финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен заявил, что власти страны отказались принять условия России по оплате газа в рублях и продолжат рассчитываться в евро. Туппурайнен отметил, что Еврокомиссия расценила импорт российских ресурсов за рубли как нарушение санкций, поэтому Финляндия вынуждена отказаться от такой схемы, чтобы соответствовать международным соглашениям.

В свою очередь, «Газпром» разослал своим европейским клиентам письма, в которых объяснил, как они должны платить за газ в рублях. Компания заверила их, что предложенная президентом России Владимиром Путиным схема оплаты не нарушает антироссийские санкции. Речь идёт о том, что импортёры должны перечислять валюту на спецсчёт в Газпромбанке. Условия контракта будут выполнены после обмена валюты на рубли.

Финляндия прекратит импортировать российский газ 21 мая в 7:00 утра по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает пресс-служба финской государственной газовой компании Gasum на своем сайте.

«»Газпром экспорт» днем 20 мая уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию в соответствии с договором компании Gasum о поставках будет прекращена в субботу, 21 мая, в 7:00», — сказано в заявлении.

Компания Gasum появилась в 1994 году в финском городе Эспоо. Предприятие импортирует и экспортирует природный газ. В распоряжении компании 17 заводов по переработке биогаза в Финляндии и Швеции.

18 мая Gasum заявила, что Россия может прекратить импорт природного газа на этой неделе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» информацию о прекращении поставок газа в Финляндию.

За день до заявления компании сообщалось, что Gasum не захотела выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. «Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.

«Очевидно, они могут остаться без газа. Газ в энергобалансе финнов занимает порядка 6%, не больше. Видимо, они всё просчитали, нашли какую-то альтернативу, поэтому решили обратиться в арбитражный суд, а не платить. Неоплата чревата отключением поставок», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, степень зависимости стран Европы от российского газа сильно разнится, и некоторые из них не могут пойти по пути Финляндии.

«Те, что не могут, — предпочитают платить», — пояснил Завальный.

17 мая стало известно, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.

Евросоюзу придется привлечь 300 миллиардов евро новых инвестиций и сократить собственное энергопотребление на 13 процентов ради достижения целей плана по отказу от российских энергетических ресурсов к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на презентации плана, передает ТАСС.

Название документа можно перевести как «Перезапитать ЕС» (от REPowerEU). Основной его целью является полный отказ стран сообщества от закупок энергоресурсов у России к 2027 году. Для вступления в силу план должен быть одобрен со стороны всех государств объединения в Совете Евросоюза.

Помимо снижения уровня энергопотребления комплекс мер предусматривает введение формата совместных закупок энергетических ресурсов странами ЕС во избежание конкуренции между ними. Кроме того, в Брюсселе хотят обязать застройщиков оборудовать солнечными батареями всю коммерческую недвижимость с 2025 года, а жилые объекты — с 2029 года.

План также включает в себя положения, не имеющие прямого отношения к энергетике. В частности, Еврокомиссия предлагает отменить НДС на совместные закупки военной техники и вооружений государствами сообщества и выделить Украине до девяти миллиардов евро финансовой помощи.

США 8 марта ввели полное эмбарго на поставку энергоресурсов из России в связи с проведением российскими Вооруженными силами спецоперации на Украине. Страны Евросоюза пока не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу, так как против полного запрета на закупку российских углеводородов выступили несколько государств сообщества.

При этом 6 апреля председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что «рано или поздно» Брюсселю придется распространить антироссийские санкции и на закупку в России нефти и газа. Ряд стран ЕС готовятся к возможной нехватке топлива из-за перебоев с поставками.

Специальные валютные и рублёвые счета для оплаты поставок российского газа открыли около половины из 54 компаний, у которых есть контракты с «Газпром экспортом». Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак. Чиновник подчеркнул, что введение платы за газ в рублях — вынужденная мера, чтобы сохранить экспортную выручку. Новый порядок оплаты действует с 1 апреля.

Среди тех, кто согласился перейти на схему оплаты, предложенную Россией, есть как крупные, так и средние и маленькие компании, уточнил Новак. Окончательный список покупателей, которые перешли на оплату в рублях, и тех, кто отказался от неё, станет известен в ближайшие дни.

«Есть определённые даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата поставленного газа. Это механизм, во времени растянутый: например, поставки за апрель, по ним оплата окончательно происходит в мае», — процитировал вице-премьера ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в общей сложности 20 европейских компаний открыли счета для оплаты газа в рублях. Ещё 14 просят необходимые для их открытия документы.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны рассчитываться за российский газ в рублях. Такие покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который, в свою очередь, будет переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.

Таким образом из схемы оплаты исключили Центробанк России, который попал под санкции из-за военной операции на Украине.

Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу. Доход вырос в основном из-за резкого роста цен на голубое топливо, заявил обозреватель Винсент Колен в статье, опубликованной французским изданием Echos.

Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учёта доходов от нефти, угля и другого сырья, — отметил автор.

По его данным, входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго».

Колен считает, что Россия уже выиграла первый раунд «энергетической битвы». При частичном отказе покупать российский газ, Москва компенсирует падение объёмов, поскольку последует рост цен на топливо.

Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации, — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что благодаря сверхприбылям «Газпрома» уже полностью окупился газопровод «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Европейская комиссия намерена позволить правительствам стран Евросоюза вводить ограничения на газ для потребителей в том случае, если поставки из России будут прекращены. Члены Евросоюза получат право регулировать цены на топливо во время переходного периода для их защиты от скачка до того, как возникнет нехватка.

Страны Европы обладают недостаточным количеством альтернатив, которые смогли бы заменить поставки российского газа. Об этом говорится в статье The Washington Post.