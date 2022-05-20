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1 час назад

Минфин исполнил обязательства по евробондам в сумме $71,25 млн и €26,5 млн

ТАСС

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн. Об этом говорится в сообщении министерства.

Минфин исполнил обязательства по евробондам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме €26,5 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - отмечается в сообщении.

Экономика,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,
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