Минфин исполнил обязательства по евробондам

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн. Об этом говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме €26,5 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - отмечается в сообщении.