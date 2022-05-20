В России готовятся к обжалованию санкций со стороны стран ВТО

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами–членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации, сообщается на сайте Кремля. Кабмин должен представить предложения по обжалованию таких мер.
Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами-членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой Организации и представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, — говорится в документе.