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1 час назад

В России готовятся к обжалованию санкций со стороны стран ВТО

News.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами–членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации, сообщается на сайте Кремля. Кабмин должен представить предложения по обжалованию таких мер.

Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами-членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой Организации и представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, — говорится в документе.

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