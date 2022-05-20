Мишустин назвал приоритеты российской экономики

Дедолларизация российской экономики остается приоритетным направлением для страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

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По его словам, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа.

«В центре внимания остается дедолларизация», - подчеркнул Мишустин.

Он сообщил о необходимости усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы в условиях санкционного давления. В частности, это касается договора о зоне свободной торговли, взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также расширения использования национальных валют во взаимных расчетах.

Ранее французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта заявил, что кризис на Украине приведет к отказу мира от гегемонии доллара. Это повлечет за собой укрепление позиций юаня на международной арене, предупредил он.