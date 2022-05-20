Мишустин назвал приоритеты российской экономики

Дедолларизация российской экономики остается приоритетным направлением для страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
По его словам, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа.
«В центре внимания остается дедолларизация», - подчеркнул Мишустин.
Он сообщил о необходимости усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы в условиях санкционного давления. В частности, это касается договора о зоне свободной торговли, взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также расширения использования национальных валют во взаимных расчетах.
Ранее французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта заявил, что кризис на Украине приведет к отказу мира от гегемонии доллара. Это повлечет за собой укрепление позиций юаня на международной арене, предупредил он.
30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус доллара в мире серьезно пошатнулся, в этой связи целесообразно расширять использование национальных валют.