Участники G7 обсудили конфискацию российских активов

Санкции против России и конфискацию российских активов обсудили на встрече министров финансов стран G7. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер, пишет РИА Новости.
«Министры стран G7 затронули вопрос конфискации российских активов, но он должен касаться исключительно госсредств — не частной собственности», — сказал он.
Также министр отметил, что можно было бы рассмотреть использование замороженных российских госсредств на восстановление Украины в качестве репараций. Однако сейчас этот вопрос не обсуждается, подчеркнул Линднер.
Ранее сообщалось, что на встрече G7 обсуждалось создание картеля покупателей для контроля цены на российскую нефть. По мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, картель может установить потолок цены на российскую нефть. Таким образом партнеры смогут сократить доходы России, не создавая при этом большую нагрузку на мировую экономику.