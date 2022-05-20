Участники G7 обсудили конфискацию российских активов

Санкции против России и конфискацию российских активов обсудили на встрече министров финансов стран G7. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер, пишет РИА Новости.

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«Министры стран G7 затронули вопрос конфискации российских активов, но он должен касаться исключительно госсредств — не частной собственности», — сказал он.

Также министр отметил, что можно было бы рассмотреть использование замороженных российских госсредств на восстановление Украины в качестве репараций. Однако сейчас этот вопрос не обсуждается, подчеркнул Линднер.