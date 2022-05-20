В Польше приготовились к запуску конкурента «Северного потока — 2»

Польский нефтегазовый концерн PGNiG зарезервировал большинство мощностей газопровода Baltic Pipe, сообщает РИА Новости. Запуск трубопровода, который позиционируется как конкурент «Северного потока — 2» запланирован ближайшей осенью, сообщила компания.

Поставки газа с норвежского континентального шельфа являются основой энергетической безопасности польского региона. Поэтому PGNiG зарезервировал подавляющее большинство пропускной способности газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу через Данию с норвежским континентальным шельфом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем бронирования был определeн на основе очевидных потребностей баланса PGNiG, связанных с решением о нeпродлении контрактa на поставку газа из России по газопроводу Ямал — Европа, который истекает в конце 2022 года.

Baltic Pipe был достроен в середине ноября этого года. Газопровод длиной 275 километров проходит через территорию Дании, Швеции и Польши. Его стоимость оценивается в $1,7 млрд.