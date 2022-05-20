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53 минуты назад

Экономист оценил перспективы разморозки российских активов на Западе

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» оценил перспективы разморозки российских активов на Западе. По словам специалиста, соответствующий вопрос будет рассматриваться в суде, при этом прецедент с разморозкой Швейцарией части активов РФ дает основания надеяться на положительный для Москвы исход разбирательства.

Единственный способ оспорить (заморозку российских активов - прим. ред.) - это судебное разбирательство. На этой позиции стоит и Центральный Банк, и, насколько я знаю, Минфин. Естественно, они не пускают дело на самотек, они собираются готовить судебные иски и рассматривать дело в суде. Насколько это перспективно, сказать, конечно, трудно. Мы понимаем общие тенденции, тем не менее есть международный суд и есть доля вероятности, что дело может быть рассмотрено объективно именно с юридической точки зрения.

Что дает определенную надежду на это? Это недавний прецедент со Швейцарией. Швейцария же заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд), но по истечении некоторого времени она разблокировала активы на 3,4 млрд франков, не найдя достаточных юридических оснований для блокирования. Это указывает на то, что все-таки международное право, которое, конечно, в известной мере игнорируется, но тем не менее оно демонстрирует определенные проблески. Поэтому данный факт дает основания предполагать, что будет разблокировка. При этом надеяться на то, что будет быстрое судебное рассмотрение, не надо. Все это будет длиться достаточно долго. Но это то, что можно предпринять здесь и сейчас.

Второе. Хотя санкции и противостояние коллективного Запада по отношению к нам - это такая глубинная и фундаментальная история, но тем не менее, я думаю, что ввиду исчерпания лимита и потенциала санкций, а также понимания того, что эти санкции по отношению к нам совершенно бесполезны, ограничительные меры могут быть ослаблены. По крайней мере, как минимум, по отношению к резервам. Это может произойти еще и потому, что мир вследствие всего этого переустройства, в том числе и валютного, может оказаться под угрозой серьезного коллапса. И под этой угрозой придется наши резервы разблокировать.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд.

В середине апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время обсуждения годового отчёта ЦБ в Госдуме сообщила о том, что российские власти будут бороться с «беспрецедентной заморозкой» своих золотовалютных резервов. По её словам, Россия готовит иски к странам, заморозившим половину её активов.

Экономика,Михаил Беляев,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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