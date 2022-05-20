Единственный способ оспорить (заморозку российских активов - прим. ред.) - это судебное разбирательство. На этой позиции стоит и Центральный Банк, и, насколько я знаю, Минфин. Естественно, они не пускают дело на самотек, они собираются готовить судебные иски и рассматривать дело в суде. Насколько это перспективно, сказать, конечно, трудно. Мы понимаем общие тенденции, тем не менее есть международный суд и есть доля вероятности, что дело может быть рассмотрено объективно именно с юридической точки зрения.



Что дает определенную надежду на это? Это недавний прецедент со Швейцарией. Швейцария же заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд), но по истечении некоторого времени она разблокировала активы на 3,4 млрд франков, не найдя достаточных юридических оснований для блокирования. Это указывает на то, что все-таки международное право, которое, конечно, в известной мере игнорируется, но тем не менее оно демонстрирует определенные проблески. Поэтому данный факт дает основания предполагать, что будет разблокировка. При этом надеяться на то, что будет быстрое судебное рассмотрение, не надо. Все это будет длиться достаточно долго. Но это то, что можно предпринять здесь и сейчас.



Второе. Хотя санкции и противостояние коллективного Запада по отношению к нам - это такая глубинная и фундаментальная история, но тем не менее, я думаю, что ввиду исчерпания лимита и потенциала санкций, а также понимания того, что эти санкции по отношению к нам совершенно бесполезны, ограничительные меры могут быть ослаблены. По крайней мере, как минимум, по отношению к резервам. Это может произойти еще и потому, что мир вследствие всего этого переустройства, в том числе и валютного, может оказаться под угрозой серьезного коллапса. И под этой угрозой придется наши резервы разблокировать.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук