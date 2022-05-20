«Газпром» оставил Финляндию без газа

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29 минут назад

«Газпром экспорт» приостановит поставки газа Финляндии с 21 мая

Елена Прошина

«Газпром экспорт» с 21 мая приостановит поставки газа финской Gasum в связи с неоплатой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Фото: ТАССТАСС

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим мы уведомили финскую компанию о приостановке поставок, начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента России», — говорится в заявлении «Газпром экспорта».

При этом в Gasum заявили, что не намерены осуществлять платежи в рублях. Также финская компания инициировала арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа из России. В «Газпром экспорт» в ответ сообщили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами.

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Экономика,Газпром,
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