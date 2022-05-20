«Газпром» оставил Финляндию без газа

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим мы уведомили финскую компанию о приостановке поставок, начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента России», — говорится в заявлении «Газпром экспорта».