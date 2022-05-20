В США раскрыли страх Запада перед новыми санкциями против России

Растущие опасения по поводу глобального экономического спада усложняют принятие западными странами новых пакетов санкций против России, пишет The Washington Post.

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Мировые лидеры изо всех сил пытаются разработать новые наказания для Москвы, не усугубляя инфляцию и другие внутренние проблемы, говорится в статье.

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По мнению издания, в феврале американские и европейские главы министерств финансов считали, что их страны находятся на пути к успешному восстановлению после пандемии коронавируса, и надеялись на замедление инфляции.

Но три месяца спустя министры финансов стран мира столкнулись с более тревожными прогнозами относительно международной экономики. Виной тому опасения, что ФРС США может повысить процентные ставки, что приведет к рецессии в некоторых странах мира. Эти опасения вкупе с антироссийскими санкциями может ввергнуть мир в новый экономический кризис.

Эксперты отмечают, что из-за военных действий на Украине повысились цены на продукты питания. Цены на энергоносители резко выросли как в Европе, так и в США, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить огромное количество национальных запасов нефти, что создало дополнительную нагрузку на потребителей, столкнувшихся с самыми высокими темпами инфляции за четыре десятилетия.

Британское правительство в среду сообщило, что цены в апреле выросли на 9% по сравнению с прошлым годом, опережая инфляцию даже в США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтону необходимо обеспечить «максимальное» воздействие санкций на Россию и «свести к минимуму побочные эффекты для нас самих».

«Многие из дискуссий, которые у нас были… по мере того, как мы продолжаем вводить санкции, будут касаться того, как лучше их спроектировать, чтобы защитить мировую экономику от неблагоприятных последствий, при этом нанеся максимальный вред России и Путину», - сказала глава американского Минфина.