В США раскрыли страх Запада перед новыми санкциями против России

Растущие опасения по поводу глобального экономического спада усложняют принятие западными странами новых пакетов санкций против России, пишет The Washington Post.
Мировые лидеры изо всех сил пытаются разработать новые наказания для Москвы, не усугубляя инфляцию и другие внутренние проблемы, говорится в статье.
По мнению издания, в феврале американские и европейские главы министерств финансов считали, что их страны находятся на пути к успешному восстановлению после пандемии коронавируса, и надеялись на замедление инфляции.
Но три месяца спустя министры финансов стран мира столкнулись с более тревожными прогнозами относительно международной экономики. Виной тому опасения, что ФРС США может повысить процентные ставки, что приведет к рецессии в некоторых странах мира. Эти опасения вкупе с антироссийскими санкциями может ввергнуть мир в новый экономический кризис.
Эксперты отмечают, что из-за военных действий на Украине повысились цены на продукты питания. Цены на энергоносители резко выросли как в Европе, так и в США, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить огромное количество национальных запасов нефти, что создало дополнительную нагрузку на потребителей, столкнувшихся с самыми высокими темпами инфляции за четыре десятилетия.
Британское правительство в среду сообщило, что цены в апреле выросли на 9% по сравнению с прошлым годом, опережая инфляцию даже в США.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтону необходимо обеспечить «максимальное» воздействие санкций на Россию и «свести к минимуму побочные эффекты для нас самих».
«Многие из дискуссий, которые у нас были… по мере того, как мы продолжаем вводить санкции, будут касаться того, как лучше их спроектировать, чтобы защитить мировую экономику от неблагоприятных последствий, при этом нанеся максимальный вред России и Путину», - сказала глава американского Минфина.
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Он включал в себя, в частности, пункт о нефтяном эмбарго в отношении России. Однако против этой меры выступили Венгрия и еще несколько стран ЕС, которые сильно зависят от российского сырья.