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1 час назад

В Венгрии объяснили свою зависимость от российской нефти

Газета.Ruиещё 7

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны отсутствуют реальные альтернативные источники получения нефти и нефтепродуктов в случае введения эмбарго на российскую нефть, сообщает телеканал Fox News.

В Венгрии объяснили свою зависимость от российской нефти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику", - заявил Сийярто.

Он прогнозирует смерть венгерской экономики без российской нефти.

"Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро Еврокомиссия уже предложила шесть пакетов санкций (против РФ - ИФ), пять из них поддержали все, в том числе Венгрия. Теперь же шестой пакет создает для нас огромные проблемы", - заявил Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки российской нефти.

Экономика,Петер Сийярто,Еврокомиссия,
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