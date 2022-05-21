В Венгрии объяснили свою зависимость от российской нефти

"Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро Еврокомиссия уже предложила шесть пакетов санкций (против РФ - ИФ), пять из них поддержали все, в том числе Венгрия. Теперь же шестой пакет создает для нас огромные проблемы", - заявил Сийярто.