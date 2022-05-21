Германия и Италия согласились на ультиматум России по газу

Власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа. Это не будет считаться нарушением санкций против Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

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Как говорится в сообщении, Берлин выдал разрешение немецким импортерам на открытие счета в рублях для оплаты поставок российского газа без нарушения введенных против Москвы ограничений. Два источника агентства заявили, что Германия в данном вопросе действовала в тесной координации с Европейским союзом.

Один из источников проинформировал, что правительство Италии также общалось с Европейской комиссией и получило от нее инструкции, предписывающие определенные действия для законной покупки российского газа без нарушения введенных санкций против России.

Источник добавил, что до этого итальянская нефтегазовая группа Eni начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке» в рублях и евро, чтобы оплачивать поставки российского газа.