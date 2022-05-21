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36 минут назад

Германия и Италия согласились на ультиматум России по газу

Елена Прошина

Власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа. Это не будет считаться нарушением санкций против Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

Германия и Италия согласились на ультиматум России по газу
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Берлин выдал разрешение немецким импортерам на открытие счета в рублях для оплаты поставок российского газа без нарушения введенных против Москвы ограничений. Два источника агентства заявили, что Германия в данном вопросе действовала в тесной координации с Европейским союзом.

Один из источников проинформировал, что правительство Италии также общалось с Европейской комиссией и получило от нее инструкции, предписывающие определенные действия для законной покупки российского газа без нарушения введенных санкций против России.

Источник добавил, что до этого итальянская нефтегазовая группа Eni начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке» в рублях и евро, чтобы оплачивать поставки российского газа.

Ранее государственная энергетическая компания Словакии SPP перевела РФ евро для оплаты газа и открыла счет в рублях в Газпромбанке. Об этом сообщил генеральный директор компании SPP Ричард Прокипчак.

Экономика,Газпромбанк,Еврокомиссия,ЕС,
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