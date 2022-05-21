Россия перестала поставлять газ в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию приостановлены в 7:00 утра 21 мая. Финская государственная энергетическая компания Gasum опубликовала соответствующее заявление на своем официальном сайте. Уточняется, что теперь граждане страны будут получать газ из других источников. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

«Начиная с завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников по трубопроводу Balticconnector», — говорится в сообщении.

Компания заверила, что ее газозаправочные станции в районе газовой сети продолжат работу в стандартном режиме.

В Gasum отметили, что подготовка к подобному развитию событий шла заранее. Финская компания сможет обеспечивать граждан газом в ближайшее время, если не выявит проблем с транспортной сетью.

«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок энергоресурсов в Финляндию с 21 мая. В качестве причины указана неуплата топлива. Отмечается, что поток возобновится, если Хельсинки оплатят российский газ по новым правилам.

Ранее компания Gasum отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. Президент России Владимир Путин заявил об изменении условий контрактов в конце марта этого года. Теперь «недружественные государства» должны переводить оплату за российские энергоресурсы в рубли.