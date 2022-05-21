Глава МЭР выступил с обвинением в адрес Запада на форуме АТЭС

Россия стремится избежать мирового кризиса на рынках продовольствия и энергетики, но ей препятствует Запад, вводящий санкции. Об этом на форуме АТЭС заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

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«Россия остается ответственным участником мировых продовольственных и энергетических рынков и намерена и впредь добросовестно выполнять свои обязательства по экспортным контрактам», — заверил министр.

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По его словам, только в марте 2022 года РФ увеличила экспорт зерна на 22%, сои на 93% по сравнению с январем-февралем. Наша страна также снизила экспортные ограничения и увеличила текущие экспортные квоты на минеральные удобрения.

Однако ситуацию осложнили западные санкции. Так, США увеличили пошлины на российские удобрения до 35%, а ЕС включил удобрения в свой санкционный стоп-лист. Оказались нарушены глобальные цепочки, цены на энергоресурсы резко взлетели.

Министр считает, что страны АТЭС должны вместе преодолевать мировой кризис, вызванный санкциями против России.

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа и наземного сообщения — все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — заявил Решетников.

Форум Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) сегодня начался в Таиланде. В мероприятии участвуют Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

Главная цель форума — обеспечить устойчивый экономический рост и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал форума АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.