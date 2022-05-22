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1 час назад

Moody's понизило рейтинг Украины до самого низкого уровня

ТК «Звезда»

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до третьего самого низкого уровня.

Moody's понизило рейтинг Украины до самого низкого уровня
Фото: imago stock&people, globallookpressimago stock&people, globallookpress

Специалисты считают, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе, низкая. Таким образом, Украина оказалась на одной ступени с Эквадором и Белизом, передает Bloomberg.

«В то время как Украина извлекает выгоду из международной финансовой поддержки в среднесрочной перспективе такая стратегия окажется неприемлемой», - говорится в отчете агентства.

Как считают специалисты, затяжной конфликт увеличивает вероятность реструктуризации долга и наложения убытков на кредиторов частного сектора.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Япония окажет Украине очередную финансовую помощь в размере трехсот миллионов долларов. Планируется, что на встрече, которая пройдет на следующей неделе, между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом японская сторона даст разъяснения об этом.

Экономика,Фумио Кисида,Джозеф Байден,Moody's,
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