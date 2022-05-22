Moody's понизило рейтинг Украины до самого низкого уровня

Специалисты считают, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе, низкая. Таким образом, Украина оказалась на одной ступени с Эквадором и Белизом, передает Bloomberg .

«В то время как Украина извлекает выгоду из международной финансовой поддержки в среднесрочной перспективе такая стратегия окажется неприемлемой», - говорится в отчете агентства.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Япония окажет Украине очередную финансовую помощь в размере трехсот миллионов долларов. Планируется, что на встрече, которая пройдет на следующей неделе, между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом японская сторона даст разъяснения об этом.