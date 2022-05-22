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52 минуты назад

СМИ: в Минэкономики ФРГ предложили разобрать газораспределительную сеть к 2045 году

ТАСС

Министерство экономики ФРГ в рамках декарбонизации и перехода на альтернативную энергетику собирается разобрать газотранспортную сеть к 2045 году. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

В Германии предложили разобрать газораспределительную сеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на прошлой неделе статс-секретарь при министерстве экономики Патрик Грайхен провел встречу с представителями жилищно-коммунального комплекса, на которой призвал составить план по демонтажу сетей.

"Разумеется, к 2045 году в трубах уже не будет газа", - приводит его слова газета.

Германия оценила успехи в снижении зависимости от российского газа

Первоначальные планы по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода он счел нереалистичными.

В статье не указывается, на какой стадии обсуждения находится данный план и согласован ли он на уровне правительства.

В то же время глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг заявил, что "говорить о демонтаже газораспределительной сети нецелесообразно".

"Таким образом обесценивается инфраструктура, которая стоит несколько сотен миллиардов евро", - отметил он.

Раскритиковали призыв Грайхена и в других профильных объединениях, сообщает издание.

Германия намерена к 2030 году сократить выбросы на 65% по сравнению с уровнем 1990 года и достигнуть климатической нейтральности к 2045 году.

Экономика,
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