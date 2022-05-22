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22 минуты назад

Мир предупредили о глобальной продовольственной катастрофе

Майк Габриелян

В мире грядет глобальная продовольственная катастрофа. При этом представления людей о кризисе даже близко не отражают серьезность ситуации, пишет британское издание The Economist (перевод «Иносми»).

Мир предупредили о глобальной продовольственной катастрофе
Фото: EPAEPA

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир окажется на пороге «глобальной нехватки продовольствия» уже в ближайшие месяцы. Кризис может длиться годами. Во всем мире 250 миллионов человек уже сейчас находятся на грани голода, а экономят на еде 1,6 миллиарда человек.

Цены на пшеницу в мире выросли на 53% с начала года. В середине мая они подскочили еще на 6% после заявления Индии о приостановке экспорта из-за сильной засухи.

Ситуация вокруг Украины еще сильнее толкает мир к массовому голоду. За чертой бедности могут дополнительно оказаться сотни миллионов человек. Политические волнения расползутся, люди начнут голодать.

Отмечается, что экспорт продовольствия с Украины обеспечивает 400 миллионов человек, но сейчас поставки прервались, поскольку Киев заминировал прибрежные воды вблизи подконтрольной ему Одессы. Экспорт зерна и масличных культур с Украины практически прекратился, а российский находится под угрозой.

«Конфликт бьет по глобальной продовольственной системе, и без того ослабленной пандемией коронавируса, глобальным потеплением и потрясениями в области энергетики», – отмечает The Economist.

Авторы статьи считают, что мировые лидеры должны срочно найти решение и не допустить глобального голода.

Экономика,Антониу Гутерриш,ООН,
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