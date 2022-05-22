В Китае указали на «похоронный марш» финансовой системе США

Решение Вашингтона заблокировать российские государственные резервы стало свидетельством того, что держать активы в США теперь опасно. Финансовой гегемонии американцев настает закономерный конец. К такому выводу пришел китайский портал Global Times.

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Издание напоминает, что в конце апреля администрация Байдена попросила Конгресс предоставить дополнительные юридические полномочия, чтобы облегчить «захват российских правительственных и частных активов». Затем средства планируется отправить политикам в Киеве.

Однако тревогу забили чиновники Казначейства США. Они выразили обеспокоенность тем, что такой шаг подорвет доверие других стран, хранящих активы в США. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что «не будет законным» захватывать российские правительственные активы для восстановления Украины.

«Мы считаем, что Йеллен очень хорошо осознает серьезность проблемы. Похоже, что США используют стратегию «хороший полицейский - плохой полицейский». Белый дом играет активную роль в призывах к захвату российских активов, в то время как Йеллен пытается успокоить рынок, убеждая инвесторов, что по-прежнему безопасно держать свои активы в США», - пишет издание.

Авторы отмечают, что международные инвесторы не забудут, как Штаты заморозили российские активы на десятки миллиардов долларов. Это решение кардинально подрывает доверие к США в экономическом мире:

«Если иностранные активы - государственные и частные - могут быть заморожены за доли секунды страной с эгоистичными политическими интересами, политики не должны даже тратить свое время, чтобы утверждать, что безопасно держать свои активы в стране».