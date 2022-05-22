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1 час назад

Запад не находит способа конфисковать российские активы

Российская Газета

Попытки стран Запада найти способы конфисковать активы ЦБ РФ и российских предпринимателей для их передачи Украине пока безрезультатны. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер прямо указал, что "связанные с конфискацией сложности крайне велики".

Запад разочаровали связанные с конфискацией российских активов сложности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, краеугольный для Европы принцип частной собственности и верховенство закона не позволяют просто отобрать замороженные российские активы. Потому немецкий министр сделал оригинальное предложение: пусть российские бизнесмены сами добровольно пожертвуют Киеву свои средства.

По-видимому, иными способами найти средства для очередной помощи Украине Запад не в состоянии. Немецкий министр указал, что Европа не будет выпускать в этих целях общеевропейские долговые обязательства, по примеру того, как это было сделано для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Линдер объяснил, что эта программа ЕС была "разовым решением" для восстановления экономики и не может быть использована для привлечения дополнительных средств на оказание помощи Украине в восстановлении страны.

Экономика,Кристиан Линднер,Банк России,ЕС,
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