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55 минут назад

В Норвегии ответили на призыв отдать нефтяные доходы Украине

Мария Иванова

Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло достаточно помогает Украине, а нефтяные доходы Норвегии идут в ее пенсионный фонд. Об этом сообщает Aftenposten.

В Норвегии ответили на призыв отдать нефтяные доходы Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Петерссон ответил на призыв премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от продажи нефти и газа с Украиной. Моравецкий заявил, что на фоне украинского кризиса цены на нефть и газ взлетели, благодаря чему Норвегия получит избыточную прибыль более чем в сто миллиардов долларов.

«Они должны срочно поделиться этой гигантской прибылью», - заявил польский премьер, добавив, что Норвегия «несправедливо» выигрывает от ситуации на Украине.

Комментируя это, Петерссон заявил, что денег в пенсионном фонде страны стало меньше, несмотря на рост нефтяных доходов.

«У них гигантская прибыль». Премьер Польши нашел в Норвегии деньги для Украины

«С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 миллиардов норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин. Петерссон добавил, что Норвегия оказывает достаточную поддержку Украине.

«Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы будем делать еще больше», - заключил он.

Экономика,
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