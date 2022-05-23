На Украине придумали наказание для поддерживающих спецоперацию

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56 минут назад

На Украине решили конфисковывать активы поддержавших спецоперацию людей

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о определении процедуры конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию. Об этом пишет РИА Новости.

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Фото: ReutersReuters

Верховная Рада приняла закон об изъятии имущества у лиц, поддерживающих спецоперацию России 12 мая.

Напомним, Верховная рада первый вариант этого закона приняла еще 21 апреля, однако Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения. После принятия документа с поправками президент Украины подписал этот закон.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти намерены направить конфискованные российские активы на восстановление страны. В частности, они будут переданы государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины».

Экономика,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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