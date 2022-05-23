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23 минуты назад

ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки в 2022 году

ТАССиещё 1

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение 2022 года, заявил в Госдуме зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки
Фото: ТАССТАСС

"Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется - быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - заявил он.

29 апреля Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых, указав на то, что видит пространство для ее снижения в 2022 году.

Экономика,Алексей Заботкин,Банк России,Госдума,
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