ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение 2022 года, заявил в Госдуме зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.
"Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется - быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - заявил он.
29 апреля Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 14% годовых, указав на то, что видит пространство для ее снижения в 2022 году.