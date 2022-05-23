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1 час назад

В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков

Газета.Ruиещё 3

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опровергло информацию о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках, в том числе в Сбербанке Казахстан.

В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На информационных ресурсах, со ссылкой на агентство, распространяется недостоверная информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках. Кроме того, недостоверной является информация о блокировке Казахстаном активов российских банков. Агентство, как финансовый регулятор, никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимало и не правомочно принимать», — говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что по информации, полученной от дочерних российских банков (АО Сбербанк Казахстана, Альфа-Банк Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте.

Кроме того, в настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений, а АРРФР совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков.

В Сбербанке также прокомментировали данную информацию. В банке подчеркнули, что все операции по клиентским счетам в дочернем банке Сбера в Казахстане работают в штатном режиме.

«Никаких ограничений и препятствий со стороны банка нет. Сбербанк Казахстан работает в тесном сотрудничестве с регулятором. Те средства, что оказались заблокированы на корреспондентских счетах в валюте, заблокированы иностранными банками. При этом сообщаем, что все средства клиентов казахстанского Сбера полностью обеспечены и доступны по первому требованию. Операции по переводам и платежи работают в штатном режиме», — отмечается в комментарии Сбера.

Экономика,Альфа-банк,Банк ВТБ,Сбербанк России,
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