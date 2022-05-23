В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков

«Никаких ограничений и препятствий со стороны банка нет. Сбербанк Казахстан работает в тесном сотрудничестве с регулятором. Те средства, что оказались заблокированы на корреспондентских счетах в валюте, заблокированы иностранными банками. При этом сообщаем, что все средства клиентов казахстанского Сбера полностью обеспечены и доступны по первому требованию. Операции по переводам и платежи работают в штатном режиме», — отмечается в комментарии Сбера.