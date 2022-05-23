Кремль высказался о разрыве Польшей соглашения по российскому газу

Предсказать развитие ситуации с газом сложно, так как польские власти сейчас заняли в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Представитель Кремля, комментируя разрыв Польшей соглашения по российскому газу, подчеркнул, что необходимо тщательно проанализировать эту ситуацию.

«Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела (разрыв соглашения с РФ), я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме"», — добавил Песков.