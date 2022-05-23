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2 часа назад

Кремль отреагировал на разрыв Польшей соглашения по российскому газу

Lenta.ru

Предсказать развитие ситуации с газом сложно, так как польские власти сейчас заняли в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль высказался о разрыве Польшей соглашения по российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля, комментируя разрыв Польшей соглашения по российскому газу, подчеркнул, что необходимо тщательно проанализировать эту ситуацию.

«Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела (разрыв соглашения с РФ), я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме"», — добавил Песков.

Песков также считает, что сейчас Россия вряд ли может говорить о каких-то договорных отношениях с Польшей, так как Варшава отказалась платить за газ.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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