Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, однако доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле чревато «голландской болезнью» и разгоном цен в будущем. Об этом предупредил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. Он объяснил, что риски несут также приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля за счёт внутренних валютных ограничений.

То, что у российской экономики есть признаки «голландской болезни» — укрепление рубля и ослабление конкурентоспособности, подтвердил главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при правительстве Борис Хейфец. Тем не менее он поставил немного другой «диагноз» — синдром финансовой изоляции.

«С одной стороны, сохраняется приток экспортной валюты, но с другой, главная проблема — изоляция от мирового рынка, сокращение импорта, платежей, инвестиций», — объяснил он.

По мнению Дениса Домащенко, дезинфляционный эффект укрепления рубля продлится недолго. По его оценке, из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире.

Так происходит потому, что производимые разными отраслями товары (кроме нефтегаза) становятся очень дорогими для тех стран, которые готовы их покупать в России. Прежде всего это касается высокотехнологичных секторов, включая вооружение, пояснил Домащенко РБК.

Другие эксперты считают, что в условиях нехватки критического импорта сильный рубль может смотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок.