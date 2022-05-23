Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, однако доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле чревато «голландской болезнью» и разгоном цен в будущем. Об этом предупредил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко. Он объяснил, что риски несут также приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля за счёт внутренних валютных ограничений.
То, что у российской экономики есть признаки «голландской болезни» — укрепление рубля и ослабление конкурентоспособности, подтвердил главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при правительстве Борис Хейфец. Тем не менее он поставил немного другой «диагноз» — синдром финансовой изоляции.
«С одной стороны, сохраняется приток экспортной валюты, но с другой, главная проблема — изоляция от мирового рынка, сокращение импорта, платежей, инвестиций», — объяснил он.
По мнению Дениса Домащенко, дезинфляционный эффект укрепления рубля продлится недолго. По его оценке, из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире.
Так происходит потому, что производимые разными отраслями товары (кроме нефтегаза) становятся очень дорогими для тех стран, которые готовы их покупать в России. Прежде всего это касается высокотехнологичных секторов, включая вооружение, пояснил Домащенко РБК.
Другие эксперты считают, что в условиях нехватки критического импорта сильный рубль может смотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский Центробанк якобы начал тайно закупать иностранную валюту для избежания излишнего укрепления рубля. При этом утверждалось, что регулятор работает не напрямую, а через посредников, которые по его поручению покупают исключительно валютную выручку экспортёров. Однако сам ЦБ опроверг эту информацию.