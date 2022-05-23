Бивалютную зону ввели в Херсонской области

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении с 23 мая бивалютной зоны. Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга, запись которого размещена в официальном Telegram-канале ВГА Херсонской области.

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По его словам, российская валюта начнет хождение наряду с гривной.

«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной», - подчеркнул Сальдо.

По его словам, предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.

Кроме того, он анонсировал открытие в ближайшее время отделения одного из российских банков.

«В ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка», - заявил Сальдо.