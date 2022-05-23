Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Бивалютную зону ввели в Херсонской области

Лера Букина

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении с 23 мая бивалютной зоны. Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга, запись которого размещена в официальном Telegram-канале ВГА Херсонской области.

Бивалютную зону ввели в Херсонской области
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российская валюта начнет хождение наряду с гривной.

«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной», - подчеркнул Сальдо.

По его словам, предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.

В Херсоне назвали срок обращения к Путину по включению региона в состав РФ

Кроме того, он анонсировал открытие в ближайшее время отделения одного из российских банков.

«В ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка», - заявил Сальдо.

Отмечается, что у всех желающих предпринимателей региона появится возможность открыть в нем счета. Для этого они будут должны предъявить правоустанавливающие документы украинского образца, указал глава администрации Херсонской области.

Экономика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители