Бивалютную зону ввели в Херсонской области

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении с 23 мая бивалютной зоны. Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга, запись которого размещена в официальном Telegram-канале ВГА Херсонской области.
По его словам, российская валюта начнет хождение наряду с гривной.
«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной», - подчеркнул Сальдо.
По его словам, предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну.
Кроме того, он анонсировал открытие в ближайшее время отделения одного из российских банков.
«В ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка», - заявил Сальдо.
Отмечается, что у всех желающих предпринимателей региона появится возможность открыть в нем счета. Для этого они будут должны предъявить правоустанавливающие документы украинского образца, указал глава администрации Херсонской области.