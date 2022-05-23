Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
40 минут назад

Лукашенко пошутил насчет укрепления рубля

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский рубль укрепляется «бешеными темпами» благодаря санкциям Запада, и пошутил, чтобы с этим «не переборщили». Об этом сообщает БЕЛТА.

Экономическую ситуацию Лукашенко прокомментировал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«В экономике действительно спасибо им [Западу], что дали нам толчок к собственному развитию», - сказал он.

Лукашенко заявил, что и темпы роста инфляции, и уровень безработицы оказались меньше, чем прогнозировали эксперты.

«Рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Ну, это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет», - отметил он.

Лукашенко назвал нынешний период «временем возможностей».

Доллар упал после неожиданного заявления Байдена

На торгах Московской биржи 23 мая курс доллара падал на 1,05 рубля к уровню закрытия последних торгов и стоил 59,18 рубля. Евро потерял 1,04 рубля и стоил 61,76 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» отмечали, что рубль растет благодаря дорогой нефти и на фоне приближения пика налоговых выплат (25 мая).

Экономика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Московская биржа,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители