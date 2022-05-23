Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский рубль укрепляется «бешеными темпами» благодаря санкциям Запада, и пошутил, чтобы с этим «не переборщили». Об этом сообщает БЕЛТА.

Экономическую ситуацию Лукашенко прокомментировал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«В экономике действительно спасибо им [Западу], что дали нам толчок к собственному развитию», - сказал он.

Лукашенко заявил, что и темпы роста инфляции, и уровень безработицы оказались меньше, чем прогнозировали эксперты.

«Рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Ну, это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет», - отметил он.

Лукашенко назвал нынешний период «временем возможностей».

На торгах Московской биржи 23 мая курс доллара падал на 1,05 рубля к уровню закрытия последних торгов и стоил 59,18 рубля. Евро потерял 1,04 рубля и стоил 61,76 рубля.