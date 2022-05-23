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35 минут назад

Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах

Лера Букина

Переход на расчеты в нацвалютах с партнерами является эффективным. Он способствует укреплению рубля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает агентство «Прайм».

Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», — подчеркнул глава государства.

По словам президента РФ, Москва и Минск по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту. Такой подход, как указал Путин, «способствует укреплению рубля».

«Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются», — отметил глава государства.

Ранее на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе Владимир Путин заявил, что российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ. Это, по его словам, позволит обменивать на российские рубли любую из таких валют свободно и в нужном месте, указал глава государства.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дедолларизация российской экономики остается приоритетным направлением для страны.

Экономика,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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