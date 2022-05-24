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1 час назад

CNN: США могут выпустить топливо из резервов для снижения цен на рынке

Газета.Ru

Власти США рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для уменьшения цен на топливном рынке. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя Белого дома.

CNN: США нашли способ для снижения цен на топливном рынке
Фото: ReutersReuters

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил провести подготовительные мероприятия, которые нужны для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.

"Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении (топлива) является необходимым. Именно об этом распорядился президент", - сказал источник в Белом доме.

При этом, как указал канал, дизельные резервы США достаточно невелики, в связи с чем сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени. В конце марта Байден принял решение о "самом крупном в истории" высвобождении запасов нефти из стратегических запасов США.

Сообщалось, что Вашингтон будет выводить на рынок "в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев". До этого США объявили о запрете на импорт российских энергоносителей из-за событий на Украине.

Экономика,Джозеф Байден,
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