"Скучно не будет": Эксперт рассказал, чего ждать россиянам в 2022 году

«Если ответ на предстоящие санкции будет сдержанным и не нанесёт ущерба российской экономике, год мы закончим с тем, что по сравнению с 2013 годом у нас удвоятся расходы на продовольствие, на треть - на предметы первой необходимости, произойдёт на 10% рост зарплат, развернётся параллельный импорт, вырастет социальное расслоение и нервозность, но в то же время, у населения может появиться второе микроэкономическое дыхание», - считает Максим Кривелевич.