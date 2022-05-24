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1 час назад

Скучно не будет: эксперт рассказал, чего ждать России в 2022 году

Расходы на продовольствие удвоятся - экономист Максим Кривелевич дал прогноз на вторую половину текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.

"Скучно не будет": Эксперт рассказал, чего ждать россиянам в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

В интервью агентству кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич предположил, чего еще ждать россиянам от 2022-го.

«Скучно точно не будет. Ещё несколько чувствительных раундов санкций мы успеем получить. Здесь я больше боюсь не санкций, которые будут введены против российских юридических или физических лиц, я больше боюсь нашего ответа и надеюсь на сдержанность лиц, принимающих решения», - отметил экономист.

По словам Кривелевича, россияне все еще живут как до спецоперации – «потребительская уверенность не убита». Но это очень зыбкое состояние.

«Если ответ на предстоящие санкции будет сдержанным и не нанесёт ущерба российской экономике, год мы закончим с тем, что по сравнению с 2013 годом у нас удвоятся расходы на продовольствие, на треть - на предметы первой необходимости, произойдёт на 10% рост зарплат, развернётся параллельный импорт, вырастет социальное расслоение и нервозность, но в то же время, у населения может появиться второе микроэкономическое дыхание», - считает Максим Кривелевич.

Этот эффект может быть вызван тем, что людям придется искать дополнительный заработок.

«Главное, этим вторым дыханием не злоупотреблять, потому что, как в том анекдоте, «после того, как лошадь стали меньше кормить и больше нагружать, сначала её экономическая эффективность резко возросла, а потом лошадь сдохла». Очень бы хотелось верить, что до такого конца эта история не дойдёт»,- заявил он.

Напомним, по мнению экономиста Кривелевича, основная опасность текущей ситуации сейчас заключается в возможном создании параллельного официальному курса рубля. Возникновение черного рынка валют может грозить крушением отечественной экономики.

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