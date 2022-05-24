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1 час назад

В России рухнули биржевые цены на бензин

Lenta.ru

В России упали биржевые цены на бензин до минимальных значений этого сезона с 2016 года. Цена АИ-92 рухнула с начала года почти на 30 процентов до 37 тысячей рублей за тонну. Стоимость топлива не опускалась так низко даже в пандемию, пишет «Коммерсантъ».

В России рухнули биржевые цены на бензин
Фото: ТАССТАСС

Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая составила 37,2 тысячи рублей за тонну, что на 1,5 процента меньше, чем в предыдущий торговый день. Средняя цена топлива за месяц зафиксирована на уровне 38,9 тысячи рублей за тонну, что стало самым низким уровнем с мая 2016 года. Стоимость АИ-95 уменьшилась за день на 1 процент, до 41,3 тысячи рублей за тонну.

Экономика,Коммерсант,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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