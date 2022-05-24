В России рухнули биржевые цены на бензин

В России упали биржевые цены на бензин до минимальных значений этого сезона с 2016 года. Цена АИ-92 рухнула с начала года почти на 30 процентов до 37 тысячей рублей за тонну. Стоимость топлива не опускалась так низко даже в пандемию, пишет «Коммерсантъ».