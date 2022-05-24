В ФРГ признали попытки сломить российскую экономику неудачными

Западным странам не удалось сломить экономику России. Об этом сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

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Так, система финансов РФ функционирует до сих пор, при этом курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокой отметки за последние семь лет.

Многие западные аналитики после начала спецоперации России рассчитывали на то, что рубль полностью рухнет. Также прогнозировалась рецессия в стране. Однако специалисты ошиблись, пишет издание.

Ситуация обусловлена высокой готовностью России к экономическому противостоянию. В частности, страна получает огромные доходы от продаж газа и нефти. Евросоюз, в отличие от стран G7, которые обязали себя отказаться от сырья из России, не готов к этому. Также России удалось компенсировать большую часть потерь по продажам благодаря Китаю и Индии, указывают в Германии.